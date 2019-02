Bruno de Carvalho: «A curto/médio prazo não penso voltar ao Sporting, a longo prazo aprendi a não dizer nunca»

Bruno de Carvalho garantiu que não voltará ao Sporting a "médio ou curto prazo", não fechando a porta a um retorno "a longo prazo". No lançamento do seu livro "Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência", o antigo presidente leonino esclareceu que o timing do lançamento da obra não está relacionado com o mau momento da equipa de futebol, sublinhando que o mesmo tinha sido escolhido pela editora em novembro, quando o conjunto verde e branco "praticava excelente futebol.""Não há aqui nenhum aproveitamento, pois foi feita uma escolha pelos sportinguistas, há outro presidente. A curto e médio prazo não penso voltar ao Sporting, no longo prazo aprendi a dizer que não se deve dizer nunca, mas estou focado na minha família, em mim, nas coisas que gosto de fazer, tocar bateria sem ritmo - que tanta notícia deu o colocar música num bar do amigo meu...", disse Bruno de Carvalho, que pretende lançar uma sequela do livro.O ex-líder do Sporting apelou ainda aos sócios e adeptos para que apoiem esta equipa. "Agora é tempo de nos unirmos para, enquanto adeptos, passarmos este mau momento do nosso clube. Temos de fazer tudo para ajudar o Sporting a ultrapassar este péssimo momento. Não era o caminho que seguiria mas temos de respeitar as escolhas dos sportinguistas", referiu, numa cerimónia em que se emocionou: "Não podem imaginar o quão bom é ver esta sala cheia depois dos meses que passei."