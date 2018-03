Bruno de Carvalho respondeu à reação do Benfica após o jogo do Sporting em Chaves, dizendo que "a paródia afinal sempre continua", pegando na palavra usada por Luís Filipe Vieira no sábado."O Benfica diz que Bas Dost estava fora do jogo (como se André Coelho não existisse)... Mas afinal foi ele que foi preso? E no penálti inexistente do Coates, o Guerra estava em frente do ecrã? A paródia afinal sempre continua...", escreveu o presidente do Sporting no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões