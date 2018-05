José Maria Ricciardi foi alvo de fortíssimos ataques por parte de Bruno de Carvalho na conferência de imprensa deste sábado."As pessoas perguntam por que é que este homem está a pegar em pessoas que o apoiaram e fala deles. Têm que perceber que durante estes anos tive que aprender muito sobre a hipocrisia. É isso que dizem que os líderes têm de ter. Aprendi e fui sendo, a bem do Sporting. Sempre disse que era real que há uma parte do Sporting que nos recusa e recusará. Ricciardi é o estratega de tudo o que se está a passar. Com promessas nos corredores de milhões no Sporting, em conjunto com Álvaro Sobrinho. A verdade é que milhões, em cerca de cinco anos, só recebi 500 mil euros. Foi tudo fruto do trabalho destas pessoas que estão aqui. Já dizem que têm milhões para o Sporting. Por que Ricciardi mudou a sua posição e, com ele, tantos nossos apoiantes? Porque Ricciardi é um sobrevivente, um daqueles que vai passando pelos pingos de chuva, nem que tenha a família na cadeia. Ricciardi quis, com toda a força, assessurar que a sua nova empresa tratasse do empréstimo com o Montepio. Foi por nós estudada e recusada a proposta. A partir daí, Ricciardi entrou numa escala tremenda de campanha vergonhosa, que culmina com ‘Brunos de Carvalho devem ser mortos à nascença’ [referência às palavras de Sousa Tavares no Expresso deste sábado]", afirmou.E prosseguiu: "Estamos num clima de terror, nós direção, não é o Sporting. Exatamente pelos interesses que estiveram sempre à espreita no Sporting, à espera do momento em que pudessem sair da hipocrisia, numa tentativa clara de voltar a tentar tomar o poder. Ricciardi, Rogério Alves… Estamos a falar de tudo o que o Sporting se conseguiu afastar em cinco anos, o que sempre orgulhou os sportinguistas. Ricciardi é um homem de muitas promessas. Quando se renovou com Jorge Jesus, prometeu, e disse-lhe que teria de dizerem em frente da administração, 15 milhões ao Sporting, o que teríamos de fazer face ao contrato de Jesus. Estamos à espera até hoje. Ele jurou, disse que sempre cuidaria do Sporting. Mais uma vez, falhou, e tivemos de ser nós, direção e comissão executiva, a trabalhar e a resolver mais esse problema dentro do Sporting".