Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho e Luís Gestas arriscam expulsão do Sporting

Leia a nota de culpa enviada a Bruno de Carvalho



Leia a nota de culpa enviada a Bruno de Carvalho

A Comissão de Fiscalização está a notificar Bruno de Carvalho e os restantes seis elementos não demissionários do antigo Conselho Diretivo no âmbito da abertura de um novo processo disciplinar que engloba factos desde a Assembleia Geral de destituição, realizada a 23 de junho, até à recente tentativa de BdC em reivindicar a presidência do Sporting, feita a 17 de agosto.O que existe, para já, é apenas uma nota de culpa, pelo que não foi proposta qualquer tipo de sanção. Os factos, porém, são considerados graves, no que respeita a três dos dirigentes (Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho e Luís Gestas), pelo que os mesmos, nesse sentido, arriscam, de facto, a pena de expulsão, caso venham a ficar provadas as infrações disciplinares (como, aliás, refere a própria nota de culpa).Bruno de Carvalho é alvo de novo processo por ter votado na AG de destituição quando já não o podia fazer, por estar suspenso da condição de sócio, isto depois de também ter subido ao palco onde estavam os representantes da Mesa da Assembleia Geral. É ainda apontado o facto de BdC ter partilhado na sua página oficial no Facebook vídeos dos trabalhos na Altice Arena.A 17 de agosto, munido da decisão de uma providência cautelar, Bruno de Carvalhon tentou reclamar de volta a presidência do clube e, ato contínuo, procurou congelar as contas do clube e da SAD, com a assessoria do advogado e antigo vogal da direção Alexandre Godinho. Esta matéria também foi reunida neste novo processo disciplinar e pesará na decisão.Alexandre Godinho é visado, também, por alegadamente ter a sua sede profissional como advogado no próprio Estádio José Alvalade. Quanto a Luís Gestas, a acusação refere um incidente com Luís Marques, agora membro da Comissão de Gestão. Segundo os factos apurados pela Comissão de Fiscalização, a que Record teve acesso, Gestas terá dado um empurrão a Luís Marques na AG de 23 de junho.Por estes motivos, Bruno de Carvalho, Godinho e Gestas arriscam a expulsão de sócios. Caso uma futura providência cautelar os liberta das suspensões que já estão a cumprir, a Comissão de Fiscalização pediu uma suspensão provisória da condição de sócio para os três, de forma a que não possam participar no próximo ato eleitoral.Os restantes quatro elementos do anterior Conselho Diretivo (Carlos Vieira, Rui Caeiro, Luís Roque e José Quintela) poderão enfrentar sanções mais leves ou até o arquivamento, dependendo das conclusões do processos.A Comissão de Fiscalização deverá aununciar a qualquer momento estas conclusões em comunicado.