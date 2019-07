Bruno de Carvalho apontado por testemunha como mandante no Cashball

A ordem para subornar árbitros de andebol e jogadores de futebol de equipas adversárias do Sporting partiu de Bruno de Carvalho. Quem o garante - segundo revela a TVI - é Paulo Silva, o empresário que denunciou o esquema que originou o processo 'Cashball' e que no ano passado levou à detenção de André Geraldes, então diretor geral da SAD leonina.O agente prestou novas declarações e contou que João Gonçalves, empresário também detido pela PJ no âmbito deste caso, lhe contou que o cérebro por trás do esquema era Bruno de Carvalho.O então presidente leonino, que não integrou o grupo de detidos neste processo, está agora na mira das autoridades, na sequência destas declarações prestadas por Paulo Silva, que confessou ter sido intermediário neste caso de corrupção desportiva.