"Hoje sou o mesmo Bruno mas agora um Bruno mais experiente, que aprendeu com os erros, mais bem preparado para os enormes desafios. (...) Se tivesse dado aos jogadores o dinheiro que eles pediam para voltar estava a ser transportado em ombros. Não pensei em mim, pensei em vocês, sempre no Sporting", vincou.

No dia em que foi suspenso de sócio por um ano pela Comissão de Fiscalização do Sporting, Bruno de Carvalho apresentou a sua candidatura à presidência e fez um apelo aos atuais líderes dos leões para que deixem concorrer todos os que assim o desejarem, e clamando ainda por inocência."Estou neste combate mais determinado do que nunca depois de um período difícil em que fui alvo de uma campanha negra. Quem não deve, não teme e por isso sou candidato. É por isso que em nome da calma e paz no Sporting que peço às atuais pessoas do Sporting que parem com estas movimentações e que deixem todos ser candidatos. Não roubei nem matei ninguém, só defendi os interesses do Sporting, segundo a informação que tinha perante uma sucessão de acontecimentos estranhos. Mereço uma segunda oportunidade", afirmou o presidente destituído em junho.