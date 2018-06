Continuar a ler

"Há coisas que se tratam nos locais certos. Dos 18 milhões o Jorge Mendes queria 7 e nós dissemos que não. O braço direito do Jorge Mendes ligou-nos às 11 e tal da noite a perguntar se aquela era a posição do Sporting. O Jorge Mendes quis aproveitar a situação, que é um crime.""Quando fizemos as renovações do Adrien e do Rui, terminámos os contratos antigos e fizemos novos. Os antigos, realizados pelo Godinho Lopes, diziam que quer o jogador quer o Jorge Mendes tinham uma percentagem do passe. Com os novos contratos ficam anuladas as percentagens da empresa Gestifute. Houve aqui no meio deste pânico todo criado aos sportinguistas um claro aproveitamento por parte da Gestifute, que disse que para se fazer este negócio temos de pagar 3 milhões mais 4 milhões do Adrian ou não há negócio. E não há negócio. O Sporting não pode estar sob medo, sob chantagem ou sob ameaças.""Com certeza que as pessoas que querem vir para o Sporting já tinham resolvido isto tudo, mas para nós não é bem assim. Tenho pena que o Rui não tenha falado connosco para perceber que está a ser manipulado por coisas que nada têm a ver com ele. Ele nada tem a ver com o contrato que o Godinho Lopes fez, só do Adrian o Jorge Mendes quer 4 milhões! O Rui está na seleção e a máquina está em movimento - vulgo advogados de alguém que colabora com o Sindicato dos Jogadores, ficará para a consciência do Joaquim Evagelista isto que está a passar-se. Tenho pena que o Rui não tenha tido a capacidade para falar connosco porque se calhar já estava tudo resolvido."