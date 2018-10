Bruno de Carvalho confirma mensagem para André Geraldes: «E até fui muito calminho»

Do "momento fofinho" com um gato à função de DJ: a passagem de Bruno de Carvalho pelo '5 para a meia noite'



Do "momento fofinho" com um gato à função de DJ: a passagem de Bruno de Carvalho pelo '5 para a meia noite'

Bruno de Carvalho confirmou que enviou as mensagens para André Geraldes a criticar o plantel do Sporting na sequência da derrota dos leões com o Marítimo, na última jornada do campeonato passado, que custou o apuramento para a Liga dos Campeões desta época.Esta sexta-feira, no programa da RTP '5 para a meia noite', o ex-presidente do Sporting afirmou que foi até muito "calminho" e que confessou que na final da Taça da Liga em janeiro deste ano foi ainda mais duro."Mandei sim. Vou explicar algo que é humano. Estávamos a fazer um jogo que era importantíssimo para os sportinguistas e para o equilíbrio financeiro do clube. Perdemos 20 a 30 milhões de euros e demos esse valor a um rival direto. Acho que a minha mensagem até foi muita calminha. Se ouvissem o que disse ao intervalo do Sporting-V. Setúbal da final da Taça da Liga, fugiam todos daqui", contou Bruno de Carvalho."A p*** que vos pariu a todos. Esse Rui [Patrício] é o rei! Vão-se f****!", começou por dizer Bruno de Carvalho a André Geraldes, insultando o agora guarda-redes do Wolverhampton, completando: "Sobre a Taça [de Portugal], não irei e não existirá qualquer comemoração do Sporting. Foi anulado autocarros, festa na Câmara Municipal de Lisboa. Nada". Por fim, Bruno de Carvalho, nas mensagens reveladas pela CMTV, termina de forma inequívoca: "Metam a taça no cu!"