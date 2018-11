Bruno de Carvalho conhece medidas de coação: siga o que se passa no tribunal do Barreiro

- Bruno de Carvalho e Mustafá regressam na manhã desta quinta-feira ao tribunal do Barreiro para conhecerem as medidas de coação. Ontem ambos foram ouvidos pelo juiz de instrução criminal.





Mustafá foi o primeiro a ser interrogado na quarta-feira, tendo sido ouvido durante 40 minutos, negando ter tido conhecimento do ataque à Academia de Alcochete antecipadamente.Depois foi a vez de Bruno de Carvalho ser ouvido, tendo este interrogatório sido bem mais longo. Também o ex-presidente do Sporting negou ter instigado ao ataque."A leitura da decisão de aplicação das medidas de coação, porque se reveste de complexidade e obriga a uma ponderação que não se compadece com o facto de o tribunal se encontrar, há mais de seis horas, debruçado sobre a matéria em causa e pretende, agora como em todos os casos, decidir em consciência com base na matéria de facto e de direito aplicável, com o assentimento de todos os presentes", referia o comunicado divulgado pelo Juízo de Instrução Criminal do Barreiro.Como tal, Bruno de Carvalho e Mustafá passaram mais uma noite nas instalações da GNR, de Alcochete e do Montijo, respetivamente, regressando esta quinta-feira ao tribunal.