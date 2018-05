Para tentar evitar as rescisões iminentes do núcleo duro, Bruno de Carvalho passou grande parte do dia a tentar contactar a totalidade dos jogadores e respetivos empresários. Nesta missão já contou com o apoio de Augusto Inácio, que voltou a assumir as funções de diretor-geral para o futebol. Battaglia e Acuña foram outros atletas que estiveram debaixo da atenção dos responsáveis leoninos que temem a deserção dos argentinos dada a cobiça que despertam no mercado. Apesar destes esforços, Bruno de Carvalho não obteve os resultados que desejava, e quem estava decidido a avançar para a rescisão unilateral não mudou de opinião.

Autores: António Magalhães e João Soares Ribeiro