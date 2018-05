Continuar a ler

Na ata da reunião, subscrita pelos membros do Conselho Diretivo, consta igualmente que o presidente leonino "lamentava ter visto a Dra. Eduarda Proença de Carvalho dizer na televisão que existe responsabilidade institucional da SAD no sucedido na academia; mais lamentou que membros da MAG e CFD, como o Dr. Diogo Orvalho, tenham, em entrevistas, ‘instagrams’, ‘facebooks’ e outras redes sociais, directa ou indirectamente, colocado o ónus no CD e no Conselho de Administração da SAD do sucedido na Academia.

Disse que estas declarações são calúnias e difamações; isto é crime, porque estão a associar o Conselho de Administração ao que sucedeu na Academia Sporting; quem proferiu estas declarações tem consciência clara do que estão a fazer; estão a pactuar com isto não só os que fazem estas declarações como os que se demitem sem a atribuição de alguma culpa. Todos estão a pactuar com a intoxicação da opinião pública".





Um dos pontos referidos narefere o anúncio por parte de Bruno de Carvalho, da existência de um relatório da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) que iliba o Sporting dos ataques que ocorreram à Academia de Alcochete, no passado dia 15."O Presidente do CD [Conselho Diretivo] disse que aproveitava para dar uma novidade: que existe um relatório da PGDL que diz que o Sporting não teve responsabilidade no que aconteceu. Relembrou que os advogados dos atacantes, quando questionados pêlos jornalistas, sobre Bruno de Carvalho, disseram expressamente que não foi feita nenhuma menção ao mesmo. Isto foi confirmado pelos agredidos, pela policia e pela PGDL. Recordou que ASPP confirmou expressamente em comunicado o não envolvimento da SAD nos lamentáveis acontecimentos da Academia. Mais disse que tem estado sempre a trabalhar e que os órgãos de comunicação social dizem sempre as mesmas coisas; não houve prova ou indícios de envolvimento do Conselho de Administração da SAD, antes pelo contrário", pode ler-se no documento que foi enviado por e-mail aos associados.