Bruno de Carvalho considera que o terceiro lugar no campeonato e consequente afastamento da Liga dos Campeões da próxima época constituem um "rude golpe" para o Sporting no que respeita ao planeamento para 2018/19."O objetivo não era o segundo, mas 'do mal o menos', como disse o treinador. E infelizmente acabamos em terceiro e não conseguimos atingir esse objetivo e continuo a dizer. Lembrem-se que não gerimos só títulos, gerimos também orçamentos e a nível de perspetivas foi um rude golpe, mesmo rude, do que era o planeamento da próxima época", afirmou o presidente leonino à Sporting TV."Temos trabalho para fazer, uma Taça para cumprir. Temos trabalho para fazer e decisões importantes a tomar, como em qualquer empresa que se vê privada da possibilidade de atingir umas dezenas de milhares de euros. Gostava que não pesasse, mas pesa, claro", acrescentou.