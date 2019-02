Bruno de Carvalho: «Dizer que o plantel não tem qualidade é pior que o meu post de Madrid»

Bruno de Carvalho considerou na entrevista que deu esta sexta-feira na TVI que a declaração de Frederico Varandas sobre a qualidade do plantel do Sporting foi "pior" que o seu post no Facebook depois da derrota da equipa no ano passado, em Madrid."Falar sobre o desempenho da equipa é uma prática comum de todos os presidente. Já vi inúmeros presidentes fazerem as mesmas afirmações. Já vi um presidente do Sporting dizer que o plantel não tem qualidade nenhuma. Só isto é pior que o post que fiz depois de Madrid", considerou o antigo presidente dos leões.Bruno considera que o seu post teve um efeito motivador na equipa. "A partir daí foram 6 vitórias e uma união dos jogadores com o treinador. Depois disso aconteceu um jogo desastroso com o Benfica, em que o Rui Patrício salva a honra do convento, e um jogo inacreditável na Madeira. Foi isso.""O post de Madrid resultou em 6 vitórias e uma mudança de Jorge Jesus, a colocar-se ao lado dos jogadores. Aliás, numa mensagem que mandei aos jogadores disse que se fosse preciso zangarem-se comigo para ganharmos, então que o fizessem", adiantou.E deixou uma constatação: "Quando o Bruno de Carvalho dizia alguma coisa havia logo capas contra o Bruno de Carvalho; quando o Luís Filipe Vieira ou o Pinto da Costa diziam alguma coisa, era menos grave.""Eu nunca fui treinador do Sporting, mas gostava de ter tido um treinador que me desse a alegria de ser campeão, a mim e a 3 milhões e meio de sportinguistas. Não podemos à segunda-feira querer o primeiro lugar e à terça o segundo. O Sporting faz um investimento de 100 milhões para ser campeão e chegar à final da Liga Europa."