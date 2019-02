Bruno de Carvalho: «Drogas e álcool? Tudo absolutamente falso!»

Bruno de Carvalho abordou na entrevista que deu esta sexta-feira à TVI algumas questões pessoais, que de resto são referidas no livro que hoje foi apresentado. O antigo líder do Sporting rejeita a teoria de que estaria em 'burnout' há um ano e rejeita liminarmente as insinuações de que teria abusado de drogas ou de álcool."Viver só com um lado da balança é difícil, mesmo para os melhores líderes do mundo. Não manter a estabilidade em casa, ter sobre mim uma desgraça que podia acontecer com a minha filha mais nova não me deu grande equilíbrio, mas não estava em 'burnout'. Depois do ataque à academia fomos campeões em todas as modalidades, conseguimos fazer uma reestruturação financeira, negociámos com um banco a compra da dívida... Isto não é de uma pessoa em 'burnout'", explicou.O antigo dirigente dos leões sente que prejudicou a sua família nos anos em que esteve à frente do clube. "Na apresentação do livro pedi desculpa pelos 5 anos e meio. Não tinha grande tempo para as minhas filhas nem para os meus pais, foi uma perda irreparável. Eles sabiam que eu estava feliz, mas também sabiam que não tinha vida."Sobre os alegados excessos, as drogas e o álcool... "Tudo absolutamente falso! Tenho uma filha com 15 anos e felizmente é muito estruturada e adulta para a idade que tem. Conhece o pai que tem, mas não é fácil educar, dizer que droga é má, que o álcool é mau, e estar a ser bombardeado como toxicodependente e alcoólico. Isto não contribuiu para a minha felicidade."