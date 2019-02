Bruno de Carvalho e 5 mil telemóveis para 700 funcionários

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias.leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas. A reestruturação financeira é naturalmente um dos temas.O documento elaborado pela anterior direção "podia fazer com que o Sporting fechasse de vez" e por isso Bruno de Carvalho negociou a reestruturação financeira do zero. As conversas estiveram num impasse quando Miguel Maia, do Millenium bcp exigiu um pedido de desculpas público de BdC."Agarrei nas folhas do pré-acordo que estavam em cima da mesa e atirei-as para o ar", confessa o antigo presidente do Sporting. Inicialmente, os bancos terão proposto "terminar com todas as modalidades, ficando apenas o futebol e o futsal que também deveria passar para a SAD."O primeiro diagnóstico interno encontrou situações como a existência de 5 mil telemóveis associados para 700 funcionários ou faturas de 25 mil euros "em arranjos florais para os escritórios de Alvalade." "O clube podia estar falido, mas sem flores é que não podia ser", ironiza.A nível do futebol profissional, BdC detetou prémios para o 1.º, o 2.º e o 3.º lugares. "Acabei logo com as compensações desta última classificação. Ficar em 3.º era o mínimo.""Colocámos a hipótese de abandonar o Sporting, caso o acordo não fosse alcançado. Sem qualquer bluff. Essa era a minha vontade. A certa altura, o BES e o Millenium bcp chegam mesmo a propor pagar apenas o salário do Rui Patrício (…) considerado o único jogador vendável por um valor elevado", revela.