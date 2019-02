Bruno de Carvalho e a "chantagem" de Jesus: «O FC Porto diz que paga o valor para eu sair e vou-me embora»

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias.leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas.O livro começa com uma história sobre os bastidores do Sp. Braga-Sporting, último jogo da Liga 2015/16. Os leões ainda podiam ser campeões. A 15 minutos do início do jogo, Jesus terá surpreendido BdC. "Não tenho cabeça para fazer o jogo. Preciso de saber já se renovo ou então na segunda-feira vou-me embora. O FC Porto diz que paga o valor para eu sair e vou-me embora", terá dito o treinador ao presidente. JJ ganhava 5 milhões de euros brutos por época e pediu 8 milhões para continuar. O tema já teria sido abordado duas vezes anteriormente, uma entre o então presidente e o próprio JJ e outra por intermédio de José Maria Ricciardi que terá prometido 15 milhões de euros a Bruno de Carvalho para a renovação do técnico, dinheiro esse que nunca fez chegar ao Sporting, de facto. "Não gostei daquela chantagem antes do jogo. (…) E talvez fosse um sinal daquilo que o Jorge verdadeiramente era", afirma.Bruno garante que só falou com Jorge Jesus, quando este saiu do Benfica, após a final da Taça de Portugal, conquistada por Marco Silva. E revela que a primeira reunião com JJ aconteceu em casa de uma ex-cunhada, no Estoril. O técnico foi-lhe "oferecido" pelo empresário, Costa Aguiar.O ex-presidente do Sporting escreve que a partir de determinado momento Jorge Jesus "começou a querer meter-se em todos os assuntos" e que "algumas dessas intromissões" terão custado "muito dinheiro" ao Sporting. E dá o exemplo de Alan Ruiz, a quem JJ terá telefonado quando os leões teriam "o negócio quase feito por metade do preço." "Depois desta intervenção do Jorge, o valor passou para o dobro.""O Jorge gabava-se de ter a sua própria estrutura internacional para analisar vários jogadores e, se fosse preciso, contactar diretamente os agentes e os clubes dos atletas nos quais poderia estar interessado. (…) Ele gostava de lembrar, inclusivamente, que tinha um observador na Argentina, seu ex-jogador, embora nunca me tivesse dito de quem se tratava", revela.A propósito de "supostas irregularidades" no negócio de Alan Ruiz, bem como nas transferência de Montero, Tanaka e Bruno César, Bruno de Carvalho aproveita para deixar a garantia: "Só posso dizer que nunca fizemos algo de errado e sempre defendemos os superiores interesses do clube."