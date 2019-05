Bruno de Carvalho e a conquista da Liga Europeia: «Valeu a pena investir»

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, reagiu à conquista da Liga Europeia de hóquei em patins dizendo que "valeu a pena investir". Ainda antes do final do encontro com o FC Porto, o antigo dirigente usou as redes sociais para dar os parabéns aos leões."Depois de trazer o hóquei como modalidade oficial, de conquistar a Taça CERS e o Campeonato Nacional, foi a vez de conquistar a Liga Europeia! Valeu a pena investir!!! Esta Glória não tem preço! Parabéns aos heróis: os atletas, staff e equipa técnica. Este é o Grande Sporting Clube de Portugal! Tão Grande quanto os maiores do Mundo!", escreveu Bruno de Carvalho.