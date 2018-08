Continuar a ler

"As listas serão entregues desta forma, para evitar serem rejeitadas, mas o candidato dia 8 de Setembro serei eu!", vincou.





"As listas serão entregues desta forma, para evitar serem rejeitadas, mas o candidato dia 8 de Setembro serei eu!", vincou.

Bruno de Carvalho deu mais pormenores relativamente à sua substituição por Erik Kurgy como candidato ao Conselho Diretivo do Sporting nas eleições de 8 de setembro. Suspenso por um ano, o presidente destituído avançou com esta solução para contornar o castigo que lhe foi imposto pela Comissão de Fiscalização."Caros Sportinguistas todos continuarão a votar em mim na mesma, mas é tempo de jogar com as mesmas armas de quem neste momento governa o Sporting com sucessivos atropelos à Democracia, Lei, Estatutos e vontade dos Associados. A Lei vai colocar-nos novamente na lista mas até lá não podemos desperdiçar todo o trabalho e esforço efetuados! Isto é uma acção de mobilização. Vamos jogar com as armas com que tentam derrubar-nos", afirmou Bruno de Carvalho no Facebook, deixando uma garantia: "Com a Lei e com a vossa ajuda, voltarei a estar à frente dos destinos do SCP."