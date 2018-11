Bruno de Carvalho e Mustafá detidos: siga ao minuto todas as incidências

12h06 - Carlos Severino, antigo candidato à presidência do Sporting, também se pronunciou no Facebook sobre a detenção de Bruno de Carvalho: "Eu seria um grande hipócrita se dissesse que me surpreendeu a detenção de BdC. Quem sofreu na pele uma perseguição tenaz, com prejuízos pessoais e profissionais, com ameaças permanentes e tentativas de agressão só porque criticava alguns procedimentos, conhece bem a falta de caráter e a má formação de tal pessoa. As razões da detenção teem, alegadamente, a ver com os acontecimentos de Alcochete. Vamos aguardar que a Justiça se pronuncie para além da detenção. Lamento a situação porque, na realidade, o nome do Sporting não sai prestigiado com tudo isto."11h54 - Bruno de Carvalho e Mustafá vão ser ouvidos terça-feira a partir das 10 horas no Tribunal do Barreiro. As medidas de segurança vão ser reforçadas, sendo muito mais apertadas do que sucedeu quando se apresentaram os outros detidos no processo do ataque à Academia de Alcochete.11h20 - Fernando Correia, jornalista que foi porta-voz de Bruno de Carvalho,se o presidente tivesse sido ouvido à altura dos factos.11h07 - Trindade Barros admitiu que ficou surpreendido com a detenção de Bruno de Carvalho no domingo. O antigo membro da Comissão Transitória da MAG do Sporting e antigo sócio leonino (expulso pela Comissão de Fiscalização) referiu que o ex-presidente dos leões se mostrou sempre disponível para prestar esclarecimentos à justiça.11h03 - Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, confessou-se "surpreendido" com a detenção de Bruno de Carvalho.10h39 - A SIC Notícias explica que Bruno de Carvalho só será ouvido pelo juiz terça-feira porque as autoridades precisam de verificar durante o dia de hoje todo o material recolhido (computadores, tablets e telemóveis) em casa do antigo presidente dos leões.10h23 - A CMTV noticia esta segunda-feira que dois telefonemas realizados por Bruno de Carvalho aquando dos ataques à Academia de Alcochete foram importantes para a detenção do ex-presidente do Sporting.10h21 - O advogado e a irmã de Bruno de Carvalho chegam ao posto da GNR em Alcochete. À entrada, José Preto não quis prestar declarações.10h01 - Bruno de Carvalho foi detido em casa, domingo ao final da tarde, e transportado discretamente para a GNR de Alcochete, onde passou a noite . O ex-presidente do Sporting aguarda agora pelo primeiro interrogatório judicial, mas deverá passar outra noite nos calabouços, uma vez que só deverá ser ouvido no Tribubal do Barreiro terça-feira.09h34 - A detenção de Bruno de Carvalho e do líder da Juventude Leonina, Mustafá, foi uma notícia que teve eco em Espanha. 08h55 - Elsa Judas, antiga líder da Comissão Transitória da Mesa da AG do Sporting, que entretanto foi expulsa de sócia, incitou no Facebook ao fim da "histeria coletiva em relação a Bruno de Carvalho" , até porque a "questão deixou de ser do foro desportivo e passou para o judicial".8h00 - A detenção de Bruno de Carvalho pode vir a complicar a defesa do Sporting nos processos judiciais contra os jogadores que rescindiram, na sequência do ataque à Academia.Bruno de Carvalho e Mustafá foram detidos domingo no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete, em maio. O ex-presidente do Sporting será acusado de terrorismo, sequestro e ofensa agravada na condição de instigador, os mesmos crimes imputados ao líder da Juve Leo – que acrescenta o de tráfico de droga. No caso de terrorismo, a moldura penal em Portugal vai até aos 10 anos.O presidente destituído em junho dorme duas noites (ontem e hoje) numa cela individual nas instalações da unidade da GNR de Alcochete e só será ouvido amanhã pelo juiz de instrução criminal Jorge Delca, no Barreiro, para que depois lhe sejam aplicadas as medidas de coação. A acusação, essa, será proferida apenas após o interrogatório, ou seja, até quarta-feira.