Bruno de Carvalho e o ataque cerrado a Jorge Mendes: «Ideia era colocar o Sporting de quarto para baixo»

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias.leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas.Jorge Mendes e Nélio Lucas são dois dos protagonistas. O choque com Jorge Mendes foi quase imediato, por causa de uma quebra de confiança relacionada com Rui Patrício e uma proposta do Monaco. "A relação nunca mais voltou a ser boa", admite Bruno de Carvalho, que lança um duro ataque ao superagente."Foi peça fundamental naquilo que aconteceu ao Sporting, ainda antes da nossa chegada. Conseguiu mandar a equipa para quarto lugar em algumas épocas, através dos negócios que efetuou com o Braga. (…) Pelas relações próximas que mantém com o Benfica e o Braga, creio que Jorge Mendes fez isso de consciência: a ideia era colocar o Sporting de quarto para baixo", acusa, denunciando um alegado "esquema" que "envolvia Jorge Mendes" e que pretenderia dar o domínio ao FC Porto no Norte e ao Benfica no Sul. "Daí a má vontade para com o Sporting", considera.BdC revela que em 2013 Leonardo Jardim "queria muito Pizzi, quando este ainda era do Atlético Madrid." Chegou a ir a Madrid com Inácio mas "nada feito". E o jogador foi parar ao Benfica.As polémicas com Nélio Lucas foram precipitadas pela transferência de Rojo, em 2014. Bruno conta que o CEO da Doyen chegou a ir a Alvalade "disfarçado" numa comitiva do Southampton e, mais tarde, remeteu a Bruno um sms em maiúsculas. "O MARCOS ROJO VAI PARA O MANCHESTER UNITED. SE NÃO O DEIXAREM, ELE VAI COMEÇAR A PROVOCAR PROBLEMAS NA ACADEMIA", revela BdC. O ex-líder leonino diz que chegou a ter o guarda-redes Karnezis acertado com o Granada, por 2 milhões de euros. O negócio terá caído quando Nélio Lucas "pediu mais 2 milhões para a Doyen."