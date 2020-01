Bruno de Carvalho e o "fim de ano perfeito": carro assaltado, telefone cortado e Vieira na TV

Não está a ser propriamente fácil o final de 2019 para Bruno de Carvalho. O antigo presidente do Sporting deu conta, nas redes sociais, de uma série de situações que lhe aconteceram nos últimos dias, incluindo um assalto ao carro.





O ex-líder leonino - que é um dos 44 arguidos no julgamento do ataque à Academia de Alcochete - fala também num "julgamento de fantasia" e acrescenta que ainda foi obrigado "a ver o Preço Certo de Natal", programa da RTP onde esteve Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, além de Toni, Costinha, Paulo Futre e Jorge Amaral."Fim de ano perfeito... um julgamento de fantasia; assaltaram-me o carro, o seguro não cobre furtos nem vandalismo; depois de feito o pagamento a NOS engana-se e corta o número do Iphone; o Samsung avaria na noite de Natal e... obrigaram-me a ver o Preço Certo de Natal!!!", escreveu Bruno de Carvalho nas redes sociais.