Bruno de Carvalho e o fim do "melhor programa da Sporting TV": «Afinal quem é o coreano?»

Bruno de Carvalho criticou Frederico Varandas pelo fim do programa 'Pressão Alta' , da Sporting TV, onde se comentava a atualidade do clube leonino e que contava com a participação de Rui Calafate e Samuel Almeida, apresentado por Rui Miguel Mendonça."Durante 5 anos chamaram-me ditador, coreano e mais uns epítetos que não quero recordar. Mas agora é o paladino da liberdade, da independência, o que deu a cara por um movimento golpista, que acaba com o melhor e mais visto programa da Sporting TV, onde estava um sportinguista, Rui Calafate, que nunca me apoiou mas também nunca me espetou nenhum punhal ao contrário de outros e que falava verdade, tanto a favor desta direcção como com críticas construtivas nas quais os sportinguistas se reviam e sem desrespeitar o passado. É tempo de perguntar, afinal quem é o ditador? Quem é o coreano?", disparou o ex-presidente no Facebook.