Bruno de Carvalho e o Pavilhão João Rocha: «Será sempre um dos meus maiores motivos de orgulho»

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias. Record leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas.



Bruno de Carvalho realça o "papel extraordinário" de Alexandre Godinho no processo de construção do Pavilhão João Rocha e garante que a obra "está paga" graças ao pagamento de "uma dívida da SAD ao clube" e dos fundos recolhidos pela "Missão Pavilhão". "Será sempre um dos meus maiores motivos de orgulho do tempo que fui presidente", admite BdC.

A gestão dos terrenos circundantes, porém, levanta sérias dúvidas ao ex-presidente. "As direções anteriores tinham pago cerca de 5 milhões de euros à autarquia lisboeta para ter licença de construção e ainda deram terrenos à edilidade. Outro negócio fantástico", aponta. Bruno acusa Godinho Lopes (à data ‘vice’ com o pelouro do património) e Diogo Gaspar Ferreira (então diretor-geral) de terem prejudicado o Sporting com a passagem de área de construção de um terreno para outro que estava a ser negociado com a empresa holandesa MDC. “Assim ao Sporting apenas restava um terreno para espaço verde e a MDC ficou com mais área para construir.” Curioso é que “o Sporting ainda ficava responsável por arcar com as despesas de construção de todas as infraestruturas do terreno pertencente à MDC”, ou seja, “mais 2 milhões de euros de despesa.” Até o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, “ficou incrédulo.” “E foi muito assertivo. Disse que aquilo fora apenas para tramar o Sporting”, pormenoriza Bruno.

Grato a Fernando Medina

A petrolífera adiantara 5,25 milhões de euros ao Sporting para uma bomba junto ao Estádio José Alvalade que nunca foi construída e preparava-se para exercer a garantia bancária que lhe permitia reaver o dinheiro. O

Sporting interpôs uma providência cautelar mas perdeu.



Pavilhão e reestruturação financeira correram sérios riscos. Bruno reclamou da empresa 1,5 milhões de euros por rendas de outro posto de abastecimento e resolveu o problema ao envolver a Câmara Municipal de Lisboa nas negociações. “O Sporting também deve estar grato à intervenção de Fernando Medina desde o primeiro momento."