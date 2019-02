Bruno de Carvalho e os bastidores da declaração pós-Alcochete: «Foi péssima e devia ter sido parado»

"O crime faz parte do dia a dia", diz Bruno de Carvalho "O crime faz parte do dia a dia", diz Bruno de Carvalho

O primeiro comentário de Bruno de Carvalho horas após o ataque a Alcochete gerou polémica, com o antigo presidente do Sporting a usar termos como "é chato" ou "o crime faz parte do dia a dia" . Numa entrevista à TVi, no dia em que lançou o seu livro "Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência", BdC admite que não deveria ter dito algumas expressões e contou os bastidores dessa intervenção."Foi uma péssima declaração. Devia ter dito que era um crime hediondo e ter parado aí. O homem BdC estava totalmente destruído. Não assisti só a isso enquanto estive na Academia. Vi as imagens, o estado dos jogadores e da equipa técnica e as maiores figuras do Estado a apontarem-me o dedo. Os elementos da comunicação deviam ter-me parado logo ali. Foi gravado. Não correu bem. Houve situações em que não fui ajudado. Bastava ter parado a declaração no fim da primeira frase. Ser líder tem muito de solidão. Ou se está bem escudado ou também se cometem muitos erros. Não consegui viver bem com tudo o que assistia na TV. Disse que o crime faz parte do dia mas fui claro a dizer que o crime era hediondo", lembrou Bruno de Carvalho.Para o ex-líder leonino, as rescisões "a conta-gotas "após o ataque foram um "plano político" que serviram para o "desgastar", referindo que foram a derradeira "machadada". Bruno de Carvalho comparou ainda o ataque à Academia do Sporting com a de Guimarães: "Alcochete foi crime hediondo e ampliado porque há imagens. Pedro Martins [n.d.r.: ex-treinador dos minhotos], como líder, retirou os telemóveis e fez com que os jogadores treinassem na academia; os jogadores do Sporting passaram uma semana a treinar em casa ou na clínica do doutor Varandas. É a diferença entre o líder e o não-lider."BdC fez ainda outra revelação: "Jorge Jesus disse-me 'não esteja preocupado porque também invadiram o Seixal e os jogadores culparam o Vieira'".