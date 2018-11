Bruno de Carvalho: «É um Bruno muito diferente que sai daqui, não sei se melhor ou pior»

"Estou a sair do pior momento da minha vida, só quero abraçar a minha filha", concluiu.



Bruno de Carvalho já está em casa: assim foi o regresso após o "pior momento" da sua vida "Estes 5 dias marcam qualquer pessoa, dão uma outra perspetiva sobre uma série de coisas. Vou assentar, aproveitar para descansar ao pé da minha família. Sou uma pessoa diferente. Só quem passa por isto é que percebe o que se passa, querer tomar um banho, ir à casa de banho... É um Bruno muito diferente que sai daqui, não sei se melhor ou pior, mas a nível pessoal e profissional, diferente"."Estou a sair do pior momento da minha vida, só quero abraçar a minha filha", concluiu.O antigo presidente do Sporting, que saiu hoje em liberdade sujeito a apresentações diárias às autoridades, no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete, terá de pagar ainda uma caução de 70 mil euros.

Bruno de Carvalho já está em casa depois do Tribunal do Barreiro o ter libertado esta quinta-feira "Quero agradecer à minha família que me apoio naquele que foi o pior momento da minha vida. Quero agradecer aos guardas do posto da GNR de Alcochete, 100% profissionais, a todos os agentes da unidade de intervenção, 100% profissinais", afirmou aos jornalistas.