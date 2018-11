Bruno de Carvalho: «É um estratagema para manter-me a 'queimar' numa fogueira de palha»

Bruno de Carvalho acusou a direção liderada por Frederico Varandas de o querer silenciar. O presidente destituído do Sporting comentou a notícia do Correio da Manhã que dá conta que o atual líder verde e branco colocou em banho-maria o processo da expulsão de sócio de BdC - segundo o diário da Cofina, estão ainda a ser aceites novas testemunhas de defesa e o afastamento de Bruno de Carvalho não será discutido na próxima assembleia geral de dezembro -, deixando várias críticas."Hoje acordo e leio 'Varandas recua contra Bruno'. Pensei que tinha chegado o dia do bom senso e do fim da 'golpada' no clube mas... afinal, depois de ler o corpo da noticia, o que descreve é um estratagema para me manter a mim e aos meus restantes companheiros a 'queimar' numa fogueira de palha de fraca qualidade, o clube a amolecer em lume brando e os adeptos a fugirem de Portugal por não se reverem em golpadas", lamentou o ex-presidente através de uma publicação no Facebook."Que raio de justiça e de eficiência e eficácia de gestão haveria em suspender todo este processo por tempo indeterminado, criando-se, nos sócios de um clube como o Sporting, a certeza de que a sua voz pode ser brutalmente silenciada ao arrepio de petições e requerimentos já entregues; para não falar de, a ser verdade, estarem à mercê de uma direção que daria o dito por não dito conforme dorme e acorda", acrescentou.Na mesma publicação, Bruno de Carvalho garantiu que foi entregue pelos sócios um "requerimento solicitando que se acrescente um ponto na ordem de trabalhos da AG de dezembro", para que nessa reunião os casos de suspensão e expulsão "sejam discutidos e decididos integralmente."