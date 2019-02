Bruno de Carvalho e um rumor sobre o irmão de Frederico Varandas

A derrota (2-0) com o Atlético Madrid em Espanha no início de abril é um dos momentos-chave do final do mandato de Bruno de Carvalho e um dos assuntos do livro "Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" já está nas livrarias."Após o encontro, recorri ao Facebook e escrevi uma publicação que muitos consideram ter sido o início do fim na minha relação com o plantel," diz. Logo de seguida, foi contactado pelo team manager André Geraldes que lhe fez saber que os jogadores estavam insatisfeitos e queriam uma reunião. BdC aceitou e pediu que entretanto ninguém falasse mais sobre o assunto, só que no dia seguinte grande parte do plantel partilhou um comunicado nas redes sociais. "Senti aquilo como uma verdadeira traição", admite Bruno, que liga o irmão de Frederico Varandas ao referido texto. "O que se dizia nos corredores de Alvalade era que a redação do documento contou com a preciosa ajuda de João Pedro Varandas, irmão de Frederico Varandas, que foi vogal do Conselho Diretivo no mandato de Godinho Lopes, em colaboração com Rogério Alves."Bruno de Carvalho entende que "a ser verdade, isto só mostra que Frederico Varandas começou a sonhar com a presidência do Sporting muito antes da final da Taça de Portugal. (…) Posso até dizer que acredito que ele tenha começado a alimentar essa ideia ainda em 2016, quando pagou as quotas em atraso para recuperar o seu número de sócio antigo", conta.Bruno aponta o dedo também a Jorge Jesus. "Teve espaço, tempo e oportunidade para demover os jogadores e serenas os ânimos. Mais tarde, porém, ouvi dizer que fez precisamente contrário. Contou ao José Ribeiro, do nosso departamento de comunicação, que tinha sido ele a dizer aos jogadores para reagirem em bloco de forma a terem mais força."