Bruno de Carvalho considera que esta decisão de Marta Soares de marcar uma AG de destituição está cheia de "irregularidades" que promete revelar em breve: "Como desmantelar a bomba? Não é hoje, há uma série de estatutos e leis que não são como diz Marta Soares. É um atropelo total a tudo. Rapidamente iremos informar os sportinguistas desses atropelos. Não nos foi apresentada qualquer assinatura e foi só 'temos, temos, temos'. Que solução havia? Era terem recuado, por exemplo pedindo os tais 30 dias para verificar tudo. E nós podíamos negociar e fazer o empréstimo obrigacionista e tudo o resto. Se somos tão tóxicos, por que motivo nos dão 60 dias para cá ficar? Não somos problemas, o presidente da MAG é. A seu tempo vamos explicar todas as incorrências jurídicas desta bomba atómica. E tenho sérias dúvidas que aconteça."



De resto, o líder dos leões considera que uma comissão de gestão, algo que iria para a frente caso a atual direção tivesse saído, nunca solucionaria os problemas. "Para que foi preciso este espetáculo degradante hoje? Se nos davam 60 dias por que não deram 20 para ler tudo e saber tudo? Se é medo de rescisões, acontecem na mesma. Havia solução melhor? Se saímos, iria acontecer tudo isto, porque há timings e uma comissão de gestão não resolve nada. Vinha vender os jogadores ao desbarato?", concluiu o dirigente.

Bruno de Carvalho falou numa "bomba atómica" em consequência da marcação de uma assembleia de destituição da direção do Sporting . O presidente leonino alertou que tal pode colocar em causa vários aspetos do futuro do clube e reiterou que não vê razões para haver rescisões no plantel."Não há motivos para rescisões por justa causa. Não se pode alegar isso por ser o presidente A, B ou C. Isto foi penoso. Continuamos aqui pelo Sporting, em defesa do clube, fizemos todas as propostas e as pessoas não quiseram ouvir. Bomba atómica que pode pôr muita coisa em causa no Sporting", comentou o presidente leonino em conferência de imprensa.

Autor: João Socorro Viegas