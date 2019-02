Bruno de Carvalho e uma história "nunca antes contada": afinal, Acuña 'rescindiu'

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias. Record leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas.Bruno de Carvalho diz que "o momento mais negro da vida do Sporting" não foi o ataque à Academia mas sim "a altura em que o clube esteve para fechar as portas" antes da sua chegada em 2013. E lamenta que "os sócios" tenham posto a recuperação em causa devido aos pedidos de rescisão de jogadores que "viram uma forma de poderem ganhar mais dinheiro.""E aqui fica uma história nunca antes contada. De forma a que os pedidos pudessem ser validados, os jogadores teriam de enviar a carta de rescisão, dentro do prazo legal, para o Sporting, a Liga de Clubes, a FPF e o Sindicato dos Jogadores. (…) Houve um décimo atleta que entregou o documento ao Sporting já em cima do limite: Marcos Acuña. O problema do argentino foi ter-se esquecido de enviar para as outras entidades. Quando o quis fazer, já tinha passado o prazo", conta BdC, certo de que Bas Dost, Bruno Fernandes e Battaglia receberam "um bom prémio de assinatura."Bruno cita, a propósito, uma declaração de Nani sobre a rescisão de Bruno Fernandes, em entrevista a Record no Natal. "Não foi o Bruno que tomou esta decisão. (…) Talvez um empresário, um familiar. Disseram-lhe logo que era uma oportunidade e uma hipótese de encaixar uns cinco milhões…", cita o ex-presidente. E ataca a Comissão de Gestão. "Não tinham dinheiro, mas pagaram prémios de assinatura, comissões a agentes e salários milionários para poderem voltar a ter Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia."