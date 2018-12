Bruno de Carvalho: «Errei e peço desculpa a todos os sportinguistas»

Bruno de Carvalho admitiu este sábado que errou enquanto presidente do Sporting. Numa declaração publicada no Facebook e lida pela irmã na Assembleia Geral , o antigo dirigente dos leões falou em "defesa cega"."Tenho um grande orgulho no trabalho que eu e a minha equipa desenvolvemos, mas neste caminho de transformação do Sporting, nem tudo foi perfeito: EU ERREI. Cometi o erro de ter sido voluntarista na defesa dos Foi uma defesa cega eintransigente, confesso. De tal forma que dei à comunidade sportinguista a ideia de que estaria agarrado ao poder quando a única coisa a que estava realmente agarrado era à incondicional defesa do nosso Sporting. Da nossa família. Porque é assim que defendemos a família. Cegos de convicção, e com as melhores intenções", referiu Bruno de Carvalho.O ex-presidente do Sporting disse, porém, que aprendeu com tudo o que se passou e pediu mesmo desculpa a todos os sportinguistas: "Percebo hoje, que aquele caminho que eu achava ser o certo, em alguns momentos não abonou a nossa família. Posso dizer-vos também que APRENDI. Hoje, olho para trás e vejo claramente como estava enganado. Por isso, mesmo sabendo que sempre defendi os superiores interesses do Sporting Cube de Portugal, fiz mal, e por essa razão peço desculpa a todos os Sportinguistas! Nenhum sportinguista merece o sofrimento que temos passado. Nós merecemos ser felizes".