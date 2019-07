Bruno de Carvalho: «Espero que Rogério Alves seja suspenso e enfrente um processo de expulsão»

Bruno de Carvalho voltou a apontar irregularidades na Assembleia Geral de sábado e garantiu que não volta atrás na decisão de não marcar presença."Resta-me esperar que sendo uma AG que não cumpre as regras de um Estado de direito decorra dentro da normalidade, que as pessoas consigam em consciência tomar a atitude que acham ser a melhor para o Sporting. Desde que seja o resultado que os sportinguistas desejam, temos de aceitar", disse o antigo líder dos leões, em entrevista à Rádio Estádio."Seria normal que não expulsassem quem se dedicou durante cinco anos e meio de alma e coração ao Sporting", prosseguiu, recordando os títulos nas modalidades, os "estádios com melhores assistências, o futebol com os melhores plantéis, uma transparência como nunca foi vista em nenhum clube, o melhor contrato de sempre de Portugal de direitos televisivos".Bruno de Carvalho garantiu que não irá aparecer mesmo na AG. "Não vou posso legitimar o que considero ilegal"."Não vou de facto aparecer. Gostava que Rogério Alves tivesse mostrado dignidade, de ir à televisão e assumir o seu erro", frisou.O antigo presidente do Sporting criticou especialmente Rogério Alves por irregularidades estatutárias e disse esperar um desfecho semelhante ao que está a passar. "Espero que Rogério Alves seja suspenso e enfrente um processo de expulsão como eu", referiu.Bruno de Carvalho pediu também expulsão para Torres Pereira e Sousa Cintra por "usurpação de funções".