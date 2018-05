Continuar a ler

"Temos medido com atenção e cuidado as palavras e acções nos últimos tempos não só porque o jogo tem de ser uma festa mas também porque há uma série de coisas que exigem responsabilidade. Hoje chegou a um ponto inaceitável. Esta campanha chegou ao limite de no Expresso se dizer "Brunos de Carvalho devem de ser mortos à nascença", começou por dizer, dando depois exemplos de capas de outros jornais."Já não é uma questão de processos a estas pessoas, já é um total desrepeito pelo sentido das regras mais basilares da democracia, um total desrepeito pelos princípios e direitos humanos. O que eu senti durante toda esta noite em que temos estado ao trabalhar. Estamos a ser alvo, eu e os meus colegeas - muito lhes agradeço - de completo completo bullying e terrorismo. Só falta entrarem por aqui como aconteceu naquele ato hediondo na Academia e arancarem-nos partes do corpo", continuou."Há pouco fizemos uma AG e muitos questionaram o porquê e agora sinto mais que nunca que foi importantíssima. Não tem nada a ver com apego ao poder: ninguém que tem apego ao poder se entrega nas mãos dos associados depois das eleições mais concorridas de sempre, entregamo-nos aos braços dos sportinguistas. A decisão foi dos sportinguistas: 90% disseram que queriam desta forma, deste estilo, desta gestão e que estariam sempre por trás desta direção e adminsitração", referiu Bruno de Carvalho.A final da Taça de Portugal está marcada para domingo às 17h15 no Estádio do Jamor.