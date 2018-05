Bruno de Carvalho: «Foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados»

"Ouvi também aquele arauto da desgraça, Rui Pedro Brás, dizer que não estavam reunidas as condições de segurança. Se tivermos de fazer melhorias na Academia, vamos averiguar internamente. Isto é quase a mesma coisa que dizer que após a assobiadela que levei no jogo com o Paços eu teria de levar pancada. Aconteceu em Guimarães também, são sempre atos reprováveis. Foram os mesmos que entraram, os jogadores foi a mesma quantidade que foi agredida... é de condenar sempre, em qualquer lado. Estão a transformar isto num caso desportivo, quando é um caso de polícia. Se não estão todos presos, estão quase todos. Polícia está a fazer bem o seu trabalho. Estive a dar o meu apoio e solidariedade àqueles que também são a minha família. Não há posts que não se apaguem num momento destes. Às vezes estamos todos chateados e esses momentos são passados para um segundo plano. Compreendo a frustração dos sportinguistas e repudio estas situações. Isto é crime. Quero que o universo sportinguista tenha calma, acho que o viver estes acontecimentos tem de ser vivido com tristeza mas também com a alegria salvo seja de a polícia estar a fazer o seu trabalho", lembrou.



"Garantidamente não gostamos disto, repudiamos e todos temos famílias. Há linhas que não se passam. Foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados, do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, filhas… as pessoas ficam preocupadas. Felizmente as coisas correm dentro da normalidade, amanhã há um novo dia, temos de nos habituar que o crime faz parte do dia-a-dia e o crime tem de ser punido, no sítio e momento certo. Acho que as entidades que tutelam o desporto nestes momentos não devem atacar o Sporting e seu presidente mas sim tirar ilações da sua inércia. Pode não ser isto especificamente mas há muita coisa que se passa de violência que por inercia das autoridades vão-se mantendo. Vamos deixando as pessoas andar e acontecem situações destas", vincou.

Bruno de Carvalho falou à Sporting TV sobre as agressões de que a equipa do Sporting foi alvo esta terça-feira. O presidente leonino falou num "ato criminoso", garantiu a presença da equipa no Jamor e elogiou a atuação da polícia. Ao mesmo tempo, o líder verde e branco falou em união entre todos, frisando, em relação ao passado conturbado, que "não há posts que não se apaguem num momento destes.""Tem sido um dia difícil desde manhã. Lamento que o Secretário de Estado tenha dito que era preciso tomar medidas corajosas, sem as dizer. Sporting há muito que fala da violência e das claques. Existe um presidente do IPDJ que insiste que a legalização não era importante. O que aconteceu foi um ato criminoso. Vamos aguardar para ver quem são e tomar as nossas medidas. Os jogadores, num primeiro momento, em estado de choque, todos nós estaríamos. Agora muito mais calmos, há muita especulação. É claro que vamos estar no Jamor e jogar - muitos não queriam. Jogadores estão tristes mas querem jogar. Porque é que foi... já ouvi teorias mirabolantes... Uma teoria era de que este é o meu modus operandi, pois nas AG's não deixo falar em fala mal de mim. O meu MO não é ver atletas e staff, a família que escolhi, a serem agredidos. Estamos a quatro dias da final, depois acaba a época, e que interessa teria o Sporting numa situação destas?", questionou Bruno de Carvalho, prosseguindo: