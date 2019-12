Bruno de Carvalho: «Eu ia perguntar às pessoas que iam levar na tromba se ficariam comigo?»

"Mas é preciso perguntar a alguém o que aquilo quer dizer? Sinceramente para onde se queria levar esta frase? Qual era o intuito? Quando se diz uma coisa destas, um suposto caso foi resolvido ali, era o despedimento do Jorge Jesus. Então eu ia perguntar às pessoas que iam levar na tromba, que iam passar por momentos de terror, se iam ficar comigo?", questiona Bruno de Carvalho. "Um enquadramento que não seja o despedimento do Jorge Jesus não faz sentido nenhum. Depois, alguém acredita que esta frase não lhe saia da cabeça, perante tudo o que se passou em Alcochete? A forma como Ricardo Gonçalves disse isto não foi nada inocente."



A hora do treino



A questão da marcação da hora do treino para a parte da tarde, que muitas testemunhas dizem ter sido uma imposição de Bruno de Carvalho, também mereceu a atenção do antigo líder leonino na análise que fez esta sexta-feira. "O Raul José disse que o Bruno de Carvalho sugeriu que o treino fosse marcado para a tarde. É falso. Mas a sugestão já chega. A teoria do Ministério Público é que eu tinha ordenado a mudança do treino. Foi dito pelos dois adjuntos, Raul José e Miguel Quaresma, que foi uma sugestão. Como leio esta intervenção especifica de Raul José e Miguel Quaresma? É um compromisso, uma meia-verdade que não afete a teoria de Jorge Jesus", refere.



E conclui: "Então eu teria ido verificar a disponibilidade dos agressores. 'Qual é a hora que mais lhes convém para irem bater às pessoas na academia?' Depois de conglomerar a vontade dos agressores eu teria ordenado o ataque... Isto é outra fantasia absoluta. Os Whatsapps que estão no processo respondem a tudo isto. Em nenhum se lê 'tem de ser à tarde porque nós gostamos de bater à tarde'."















