Bruno de Carvalho 'exige' ser readmitido

Bruno de Carvalho continua revoltado com a conduta de sócios e colegas de direção na fase da destituição, mas não exige desculpas. "Tinham de meter a mão na consciência, ganhar vergonha na cara, marcar uma assembleia geral e restituírem-me a condição de associado com plenos poderes", disse no seu canal de YouTube, onde admite que Varandas, ao contrário de outros, não lhe dá "asco".