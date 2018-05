Para lá de comentar o sucedido durante o dia de hoje e ainda a situação financeira do clube no pós-campeonato, Bruno de Carvalho explicou ainda o timing da entrevista publicada no sábado pelo 'Expresso'."Se leram, a entrevista estava dada e ela iria sair exatamente no pico daquele pseudo crise que aconteceu [após o duelo com o At. Madrid]. Aquilo que se conseguiu foi adiar o máximo possível. Era nossa vontade que fosse depois do final da época, mas a entrevista estava dada. Foi dada muito antes dos pseudo problemas. É importante termos alguma noção porque nós conseguimos fazer muita coisa, mas milagres não", garantiu.

Autor: Fábio Lima