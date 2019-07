Bruno de Carvalho afirmou esta quarta-feira em tribunal que os jogadores do Sporting recusaram um prémio de meio milhão de euros nos últimos dois jogos do campeonato 2017/18."Antes do jogo com o Benfica e depois antes do jogo com o Marítimo, foi oferecido meio milhão de euros aos jogadores mas eles recusaram este prémio. Coincidência ou não, não conseguiram os objetivos", disse o antigo presidente do Sporting ao ser ouvido pelo juiz no âmbito da Instrução do ataque à Academia de Alcochete.Bruno de Carvalho abordou as críticas aos jogadores, justificando-as com o facto de querer melhorar a performance da equipa de futebol e de todas as modalidades: "Só houve um capitão que não percebeu isso: Rui Patrício".Acompanhe aqui tudo o que Bruno de Carvalho está a dizer em tribunal.