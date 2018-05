Continuar a ler

"Jamais pensamos o que estaria a acontecer na comunicação social e quando nos apercebemos, quando saí, teci os comentários. Passar um dia inteiro a falar de pseudo crise... disso os órgãos sociais e o departamento de comunicação não têm de falar. Toda a comunicação social pegou nisto... Mas aquilo que gostava de ver nos sportinguistas era um bocadinho de calma. Se resolvemos fora de casa... resolvemos fora de casa. Se é dentro de casa, é porque é dentro de casa. Calma! Temos trabalho para fazer, uma Taça para cumprir. Temos trabalho para fazer e decisões importantes a tomar, como em qualquer empresa que se vê privada da possibilidade de atingir umas dezenas de milhares de euros. Gostava que não pesasse, mas pesa, claro""Podemos estar atentos a tudo, podemos fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor não deixa de ser trabalhar, fazer as coisas e garanto que independemente do que se passou em alguma reunião não houve nem em forma nem em substância nada de errado em nenhuma. É para isso que as pessoas elegeram o presidente e um conselho de administração que estave o dia todo comigo nestas reuniões. Por isso todos unidos num objetivo, queremos ganhar a Taça de Portugal""Não gosto, nunca gostei, das atitudes dos adeptos para com os jogadores e atletas. Todos que estamos lá, temos de perceber que é uma realidade. Num momento muito grave da minha vida tive de sofrer também. Não gosto. Mas é o que aconteceu quando as pessoas estão frustrada, quando têm expectativas elevadas... Temos de perceber que faz parte, infelizmente faz parte. Temos de perceber as frustração dos sócios e adeptos.""Foram reuniões muito honestas, sinceras, francas e abertas, onde as pessoas poderam dizer que o que pensam. Isso é bom. É necessário no futebol, sobretudo no futebol. Temos objetivos a cumprir e temos de superar e ganhar no Jamor. Acho que as reuniões foram completamente úteis, mas cada interveniente terá a sua opinião. Do que vi parece-me que foram úteis. Estamos focados no objetivo que temos para cumprir"