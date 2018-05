Continuar a ler

Bruno de Carvalho afirmou também que Jaime Marta Soares tentou marcar uma cimeira com Vieira. "Isto era só para ser dito para a semana. Jaime Marta Soares, uns dias antes do apelidado "caso Madrid", veio-me propor, a pedido de Vieira, uma cimeira com o mesmo. O presidente da Mesa, veio pedir uma cimeira secreta com o amigo Luis Filipe Vieira. Foi negada. Nunca tinha dito tanto palavrão numa frase só, para responder aquele convite. A relação passou a ser difícil. Só o convite já foi um ato de desrespeito. A seguir ao jogo do Paços, disse-lhe que ia ser pai. Ele dá-me um grande abraço e disse-me "isso é que é importante. Dá um beijo à Joaninha." No dia a seguir pediu a minha demissão, estava eu a ir para o hospital com a Joaninha."







Bruno de Carvalho desmentiu Jaime Marta Soares sobre o que se passou após as agressões na Academia em Alcochete."Diz que sofreu muitas pressões? Imagino de quem. Devia ser mais um homem de bom senso que metesse os interesses do Sporting acima de tudo. Apareceu ao estilo emplastro na Academia. Não tem o direito de mentir, dizer que eu e Jorge Jesus trocámos parcas palavras. Eu e o Jesus estivemos quase duas horas a conversar. Disse que todos os jogadores se recusaram a falar comigo quando eu estive várias horas na Academia e falei com vários, incluindo com o Bruno Fernandes, a quem disse: 'Já viste que agora dizem que fui eu o responsável e ao que me respondeu 'foi terrível'."