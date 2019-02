Bruno de Carvalho garante que Jovane é do Sporting por causa do protocolo com o Batuque FC

Bruno de Carvalho afirma não ter nada a esconder no que respeita a uma parceria com o Batuque FC, de Cabo Verde, e garante mesmo que é fruto desse acordo que o Sporting tem hoje nos seus quadros Jovane Cabral. O extremo representava o Grémio Nhagar mas terá sido identificado na sequência do protocolo, na área da prospeção, estabelecido com o Batuque FC, sobre o qual Frederico Varandas levantou dúvidas em conferência de imprensa esta sexta-feira "Fizemos um protocolo com esse clube e pagámos 330 mil euros. Desse protocolo, veio, por exemplo, o Jovane Cabral. ‘Só’. Já toda a gente viu que Jovane Cabral é um craque", argumenta o antigo presidente do Sporting, em declarações a, questionado depois sobre os restantes jogadores (e seriam mais seis) por quem os leões teriam direito de preferência. "Vieram alguns mas aquele que já se destacou, que já todos perceberam, é o Jovane Cabral. Só com o Jovane, nós vamos ganhar milhões. Não é tostões, é milhões", insiste."Lá porque tem o nome de Batuque, não é o Brasa (ligado à transferência de Patric para o Benfica), que não tem atividade, não tem jogadores… Esta equipa existe, joga, tem boa formação", observa.Não era, ainda assim, o clube ao qual Jovane Cabral estava ligado. BdC explica: "O protocolo com o Batuque FC consistia em eles fazerem a prospeção por nós em Cabo Verde. Receberam para fazer esse trabalho e, pelos vistos, fizeram-no bem, basta ver o Jovane Cabral, que vai valer milhões", afirma.Ao Grémio Nhagar, onde Jovane jogava, de facto, Bruno de Carvalho não se recorda se e quanto o Sporting teve de pagar. "Se teve de pagar, foi algo de ninharia. Não me posso lembrar de tudo. Se tivesse os documentos à minha frente… Agora, só porque o clube se chama Batuque FC, não quer dizer que seja o Brasa", remete. E conclui: "Se no Sporting faltam relatórios, e foi isso que Varandas disse, então que os peça ao Batuque."O departamento de merchandising do Sporting "não conhece" a Xau, como ficou dito sexta-feira na conferência de imprensa de Frederico Varandas. Bruno de Carvalho diz que também não está na posse de informação substantiva sobre o tema, nomeadamente sobre o pagamento de 60 mil euros de brindes e 20 mil euros por divulgação da marca Sporting na comunidade chinesa."Não nos podemos esquecer que houve a comemoração dos 40 anos da viagem à China e houve investimento feito. Se calhar é daí. Agora, se depois acabaram com a empresa, o que é que eu tenho a ver com isso? Nada", responde, taxativo. "Posso dar todas as explicações se tiver os documentos comigo", garante ainda Bruno de Carvalho.