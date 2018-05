Bruno de Carvalho lamentou o desfecho da reunião desta quinta-feira dos órgãos sociais do Sporting, falando de insensibilidade sobre a situação do clube e revelando ser o dia mais triste desde que entrou em funções no Sporting."Hoje é um dos dias mais tristes que vivi no Sporting. Cada derrota, cada não conquista... E quem me conhece bem sabe que são marcantes para mim, mas hoje realmente, acumulado com a reunião de dia 21, é o momento institucional mais triste da minha vida e falo por todos. Pedimos várias vezes, dando todos os argumentos à mesa da AG do clube. Explicámos o que é do conhecimento público, que isto colocará em causa o empréstimo obrigacionista que seria realizado até ao final do próximo mês. Esta Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, que eu não quero com isto dividir o Sporting, apenas lhes dizer a verdade sobre estas duas reuniões. Não foram minimamente sensíveis aos interesses do Sporting e da SAD; não foram sensíveis aos interesses dos acionistas e obrigacionistas, que deram voto de confiança a esta direção quando aprovaram a dilatação do prazo do empréstimo obrigacionista que vencia agora no dia 25. Deitaram abaixo todo o trabalho que fizemos com os bancos e CMVM. Esta necessidade de atrasar o empréstimo obrigacionista e fazer outro tinha a ver com questões de tesouraria e foi explicado ao pormenor. A MAG e o CF... nada os podia demover, nada os podia demover", referiu em conferência de imprensa.

Autor: João Socorro Viegas