Bruno de Carvalho: «Hoje recuperei um pouco da minha crença na Justiça»

O Ministério Público (MP) disse esta quarta-feira não ter provas de que Bruno de Carvalho soubesse ou tivesse incitado os atos violentos praticados por 41 dos 44 arguidos, nas alegações finais do processo do ataque à Academia do Sporting, o que já levou o ex-presidente do Sporting a reagir.





"Hoje recuperei um pouco da minha crença na Justiça", considerou Bruno de Carvalho numa publicação nas redes sociais."O pedido de absolvição, por parte do MP, foi, para mim, uma notícia merecida e que dedico à minha companheira, às minhas filhas e pais, aos meus advogados (em especial ao Miguel) e às pessoas que sempre lutaram pela crença na minha inocência e pela reposição da verdade", continuou."Processo AlcocheteHoje foi apenas mais uma etapa neste longo e árduo processo. Falta a decisão do colectivo de Juízas.Mas se sempre me revoltei perante a postura de Cândida Vilar, hoje tenho de enaltecer a postura de uma Mulher com letra grande: a Senhora Procuradora Fernanda Matias.Clara, objectiva, honesta e apenas movida pela vontade de fazer Justiça!Hoje recuperei um pouco da minha crença na Justiça.O pedido de absolvição, por parte do MP, foi, para mim, uma notícia merecida e que dedico à minha companheira, às minhas filhas e pais, aos meus advogados (em especial ao Miguel) e às pessoas que sempre lutaram pela crença na minha inocência e pela reposição da verdade.Ainda nada está ganho mas esta sensação de início de justiça tinha de ser partilhada com todos!Seguimos juntos!"