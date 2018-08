Continuar a ler

Bruno de Carvalho faz um desenho sobre como terá sido o ataque à Academia do Sporting Record - A divulgação dessa imagem foi premeditada?



BdC - Ai, essa imagem eu acho que sim.



R - Quem o fez?



BdC - Não faço a mínima ideia. Jamais pediria apertões fosse a quem fosse.



Em entrevista exclusiva a, Bruno de Carvalho acredita que Jorge Jesus não sabia o que ia acontecer na Academia de Alcochete, no dia do ataque em maio, sublinhando não ter visto "nada de transcendente" nas imagens."Não acho que o Jorge tivesse a mínima noção do que ia acontecer. Ele ouviu o Fernando Mendes dizer que iam lá na terça-feira. De resto, não vi nada de transcendente naquelas imagens do ataque, a não ser Varandas a rir-se e a dizer para filmarem a fivela. Mas uma coisa que marcou muito as pessoas foi a foto da cabeça do Bas Dost".