Bruno de Carvalho indiciado por 56 crimes: o que diz o mandado de detenção

A TVI e o MaisFutebol tiveram acesso ao mandado de detenção de Bruno de Carvalho, que revela que o ex-presidente do Sporting está indiciado por 56 crimes: dois de dano com violência, 20 de sequestro, um de terrorismo, 12 de ofensa à integridade física qualificada, um de detenção de arma proibida e 20 de ameaça agravada.Recorde-se que o ex-responsável máximo leonino foi detido no domingo , juntamente com Mustafá, líder da Juve Leo, por suspeitas de envolvimento no ataque ao plantel em Alcochete, em maio. BdC pernoitou ontem no posto da GNR de Alcochete e será presente a um juiz na terça-feira . Após o interrogatório, serão decretadas as medidas de coação, algo que terá de ser feito até quarta-feira. Isto porque não foi concedido ao Ministério Público a especial complexidade do processo.Como a CMTV revelou, dois telefonemas, com Fernando Mendes e Bruno Jacinto, foram importantes para a detenção do ex-presidente do Sporting. O primeiro aconteceu no domingo, dia 13 de maio, após a derrota do Sporting na Madeira com a Marítimo, com Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina. Bruno de Carvalho terá dito "caiam em cima deles", uma conversa que foi ouvida por Rui Caeiro.Seguiu-se o telefonema com o antigo Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA), em que Bruno de Carvalho terá dito que o repúdio público que fez do ataque a Alcochete - um crime "hediondo", como disse após a invasão à Academia - tinha sido uma encenação e que resultava de uma combinação.