Bruno de Carvalho investigado por corrupção no Cashball

O 'Jornal de Notícias' avança esta segunda-feira que Bruno de Carvalho está a ser investigado por corrupção desportiva no âmbito do processo Cashball. Segundo aquele jornal, o nome do ex-presidente do Sporting foi apontado como "cérebro do plano de corrupção" por Paulo Silva, o arrependido que denunciou um alegado esquema de viciação de resultados de andebol e da Liga de futebol.Recorde-se que o empresário Paulo Silva confessou em maio perante a juíza do Tribunal de Instrução do Porto que corrompeu ou tentou corromper jogadores adversários em oito jogos de futebol do Sporting. Agora implica Bruno de Carvalho e, escreve o JN, garante que as "ordens de corrupção e os envelopes ostentando o logótipo do Sporting contendo as alegadas luvas vinham de Bruno de Carvalho".