O presidente do Sporting afirmou que tentou encontrar uma proposta satisfatória para todas as partesm mas tal não foi possível devido a "um capricho".



"Mostrámo-nos disponíveis para discutir e até fizemos uma proposta. O que nos foi proposto foi o seguinte: mantermo-nos em funções 60 dias, eram marcadas eleições daqui a 60 dias e depois dávamos as palavras aos sócios. Foi-lhes explicado que estava pedido por nós uma AG de auscultação aos sócios, o maior património do Sporting, e esta direção tem esse pedido formal. Iríamos aí discutir tudo sem colocar em causa o início da época e a reestruturação financeira. Fizemos então nova proposta: se era por 60 dias, que nos dissessem se queriam 5, 10 dias, para terem acesso a tudo do clube e SAD, falarem com quem quisessem, e depois no final desse período, se houvesse indício se algo, que nos sentaríamos, porque somos honrados. Colocou-se tudo em causa por um capricho", concluiu.

Bruno de Carvalho admitiu que a decisão de avançar para uma assembleia de destituição desta direção coloca em causa a preparação da próxima temporada."Isto põe em causa a preparação da época, venda e compra de jogadores, põe em causa o colocar a escrito a nova reestruturação financeira... e isto por nada. Esta direção tentou de tudo. Pedimos para nos darem as razões para nos demitirmos. Foi-nos dito que não queriam entrar em discussões e nós garantimos que não discutíamos nada. Palavras vagas, no meu entender irresponsáveis. Toda a gente sabe. Não é assim que se lida com assuntos de máxima gravidade, com a queda de uma direção", explicou em conferência de imprensa.

Autor: João Socorro Viegas