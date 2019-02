Bruno de Carvalho: «Jaime Marta Soares é o oposto da inteligência»

A relação com Luís Filipe Vieira foi outro dos pontos abordados por Bruno de Carvalho na entrevista que esta sexta-feira deu à TVI. O antigo presidente do Sporting recordou o encontro na garagem da Liga que já tinha relatado no seu livro."Tenho de dizer que prezo muito a inteligência das pessoas. Não sou muito dado a estupidez. As pessoas já tinham visto qual era o meu caráter e aquilo [aproximação de Vieira] tinha tudo para correr mal. Foi um ato baixo", disse, referindo-se a uma alegada proposta do presidente do clube da Luz para que num ano ganhasse o Benfica e no outro o Sporting."Eu disse que ia à casa de banho, fui ao outro lado da Liga, acendi um cigarro e liguei para o meu motorista para me ir buscar. Ele entrou dentro do carro e tentou convencer o meu motorista sobre a bondade da proposta. Quando ele saiu do carro fui-me embora. Há outra reunião de presidentes, em Fátima, em que eu saio e meia hora depois sai ele. Ligam para a advogada do Sporting para irmos almoçar todos juntos e eu disse que não", prosseguiu.Bruno contou que Jaime Marta Soares tentou promover um encontro entre os dois grandes de Lisboa. "Jaime Marta Soares vem com a história de fazer uma cimeira secreta na casa de Luís Filipe Vieira, que era interessante para o Sporting. Corri-o quase ao pontapé do meu escritório, a minha relação com Jaime Marta Soares a partir daí não foi a mesma. Senti exatamente que ele é o oposto da inteligência."Já com Pinto da Costa, as coisas forma diferentes: "Conheci uma pessoa completamente diferente daquilo que era a minha imagem. Começámos com um problema com o Adelino Caldeira num jogo de andebol. Acabámos por cortar relações porque o presidente devia ter ligado para o presidente do Sporting e pedir desculpa. Mas é uma pessoa com a uma gentiliza, um 'savoir faire', capaz de ser um bom anfitrião, que me agradou e me fez mudar a opinião que tinha relativamente a ele."