Bruno de Carvalho: «Jorge Jesus confessou que podia ter tido culpa»

No interrogatório judicial a Bruno de Carvalho, no âmbito da investigação à invasão à Academia do Sporting, o ex-presidente alega que Jorge Jesus teve responsabilidade num dos episódios que levou à cisão entre o plantel e BdC: o rescaldo da derrota com o At. Madrid, em Espanha, a 5 de abril.

Bruno de Carvalho admite que "nunca esperava" que o post que fez após o jogo, no qual criticou a exibição de alguns jogadores, tivesse "repercussões". Porém, vinca que foi JJ quem lhes disse que BdC tinha recusado promover uma reunião entre todos, algo que, refere, está longe da verdade. "Quando chegaram de Madrid, os jogadores disseram ao André Geraldes que queriam falar comigo. Nesse dia não podia, porque tinha de ir à Procuradoria-Geral da República, onde estive, e ao Tribunal Arbitral do Desporto, onde estive. Ficou combinado que a reunião seria no domingo [dia 8], a seguir ao jogo do P. Ferreira", declarou, frisando o "espanto" com o comunicado do plantel contra si.

"Mais tarde, o Jorge confessou que talvez pudesse ter tido culpa nesse desiderato, porque chamou os jogadores e disse: ‘Ele não vai fazer reunião absolutamente nenhuma’", atirou.