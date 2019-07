Bruno de Carvalho: «Jorge Jesus não cumpria a sua postura de zelo»

O juiz Carlos Delca fez esta quarta-feira várias perguntas a Bruno de Carvalho sobre Jorge Jesus no âmbito da Instrução do ataque a Alcochete."Foi-lhe comunicado que não faria parte da época seguinte. Não cumpria a sua postura de zelo. Que era um funcionário caro, eram 9 milhões para o clube. Foi-lhe dito que o ciclo dele havia terminado. Mas isso não quer dizer que não fizesse o treino do dia seguinte ou o jogo contra o Aves", disse o antigo presidente do Sporting citado pelo 'Expresso' a propósito de uma conversa com JJ no fim da época.Bruno de Carvalho afirmou que foi Jorge Jesus que quis passar o treino para a tarde no dia do ataque a Alcochete, invocando que ia "haver reunião com os advogados de manhã'."Sabia que a reunião tinha a ver com o futuro dele. Se fosse alvo de um processo disciplinar com suspensão ele não iria treinar no dia seguinte. Eu percebo tudo. Percebo mais do que as pessoas queriam. Passo o treino para a tarde porque se me suspenderem já nem dou o treino: foi o que Jesus pensou", acrescentou.Bruno de Carvalho referiu ainda que Jesus "deu folga de uma semana aos jogadores à revelia da administração".