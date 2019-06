Bruno de Carvalho: «Mudei a postura porque estive a lutar para que uma filha não morresse»

Bruno de Carvalho admitiu que mudou a postura nos últimos meses como presidente do Sporting devido à situação de saúde da filha. O antigo dirigente leonino, respondendo assim a algumas declarações."O Rui Patrício, o William, o Podence, o André Geraldes nas suas declarações dizem que Bruno de Carvalho mudou a sua postura a partir de janeiro. E eu vou dizer: têm toda a razão. Mas não foi em janeiro, foi em fim de dezembro. Porque eu de dezembro até 9 de abril estive a lutar para que uma filha não morresse", referiu em entrevista ao 'Expresso'.Bruno de Carvalho desmentiu que tenha estado à beira de um esgotamento, mas confessou que "não há super-homens" e que, nessa situação, era impossível preocupar-se com outra coisa. Por exemplo, com os jogadores do plantel."Depois de cinco anos e meio não tinha custado nada à equipa em vez de ter entrado no sistema, ter oferecido o seu apoio e ter estado lá. Não, deixaram uma pessoa cujo o estado de nervos era tão grande... quando vocês me fazem perguntas sobre os jogadores do Sporting, vocês acreditam que haja alguém que esteja preocupado com os jogadores quando está a tentar que uma filha sobreviva? Que esteja a montar esquemas para ir contra jogadores, ou seja, contra quem for quando está a lutar pela vida de uma filha? Mas acha que há coisa mais importante? Não há mais nada à volta. O objetivo é só um, que a filha sobreviva. Não tem a ver com esgotamento, não tem a ver com burnout, não tem a ver com nada. Tem a ver com um ser humano que na altura em que precisou da equipa e dos adeptos do Sporting todos viraram as costas", concluiu.